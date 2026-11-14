“Reco”, ¡primera vez en la final de la Copa Paraguay!

Los jugadores de Recoleta celebran el paso a la final de la Copa de Todos. (Fotos APF)

“Reco” hizo historia en la Copa Paraguay al eliminar a Libertad, tras su victoria de 5 a 4 en la definición penales luego de igualar 1 a 1 en los los noventa minutos de la semifinal disputada este sábado en el estadio La Arboleda.

En el encuentro, Libertad abrió el marcador en la primera mitad mediante un gol de tiro libre ejecutado por Iván Ramírez.

En el segundo tiempo, el equipo de Tuyucuá sufrió dos expulsiones y se quedó con nueve jugadores en cancha. Recoleta aprovechó la superioridad numérica para presionar en busca de la igualdad y en el tiempo adicional de la etapa complementaria, Alejandro Silva anotó de penal para decretar el 1 a 1 definitivo y forzar la definición desde los doce pasos.

En la tanda decisiva, el conjunto “Canario” se impuso por 5 a 4 ante el “Repollero” y, con este triunfo, aguarda en la gran final por el ganador de la llave entre Cerro Porteño y Sol de América.