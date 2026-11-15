A paraguayo le dio techaga’u después de salir campeón Luis Riveros fue campeón y marcó un doblete con el Coquimbo de Chile este fin de semana, y se acordó de su gente en medio de la emoción.

El paraguayo Luis Riveros salió campeón este fin de semana para la primera edición de la Copa de la Liga chilena, marcando un doblete para que su equipo, el Coquimbo, derrotara por 3-0 al O’Higgins en el Estadio Santa Laura. El delantero anga no pudo evitar emocionarse luego del partido cuando habló con la televisión.

“Primero agradecer a Dios porque soy un tipo muy bendecido, segundo quiero mandarle un mensaje a mi mamá y a mi papá que los extraño un montón. Este año fue largo, bueno los dos equipos fuimos lo que más partidos han disputado y fuimos justos merecedores de este título”, he’i Riveros bastante conmovido.

Ya sobre el equipo y la Copa, Luis dijo “trabajamos, es un grupo humano muy bueno, de una calidad humana rescatable. Lo hicimos bien en Copa Libertadores, lo hicimos bien en esta Copa de la Liga y estamos en buen camino en el Torneo Nacional. Tenemos la Copa Chile, bueno, queda esta recta super importante de este año yo creo que maravilloso”.