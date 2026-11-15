¡Al altar en manada! Más de 600 parejas le dijeron chau a la soltería Esta vez no hubo que romper la alcancía para dar el gran paso. Más de 600 parejas se vistieron de gala, dejaron de lado los nervios y se dieron el es…

Esta vez no hubo que romper la alcancía para dar el gran paso. Más de 600 parejas se vistieron de gala, dejaron de lado los nervios y se dieron el esperado “sí, quiero” durante la segunda edición de “Paraguay Se Casa 2026″, una multitudinaria boda comunitaria que convirtió a la Secretaría Nacional de Deportes en un escenario donde se respiraba puro amor.

La emotiva jornada se realizó este domingo 15 de noviembre, con la organización de la Dirección General del Registro del Estado Civil, que hizo posible que cientos de parejas formalizaran gratuitamente su unión matrimonial.

Bajo el lema “Unidos por amor, protegidos por la ley”, los novios vivieron una celebración inolvidable, rodeados de familiares, amigos y testigos. Hubo sonrisas, abrazos, lágrimas de emoción y, seguramente, más de un novio tragando saliva antes de responder la pregunta más importante: ¿Acepta usted...?.

El acto contó con la presencia del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; el director general del Registro del Estado Civil, Maximiliano Ayala; y el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, además de otras autoridades.

Durante la ceremonia, Ayala destacó la importancia del amor, la familia y el compromiso, asegurando que estos valores son fundamentales para construir una mejor sociedad.

“Estoy convencido de que el amor es lo que va a sacar adelante al Paraguay”, he’i emocionado.

¡También hubo boda digital!

Como si fuera poco, la jornada tuvo otro momento histórico: se celebró el primer matrimonio digital del Paraguay, mediante un sistema de registro electrónico de firmas y actas matrimoniales. Una experiencia piloto que abre camino a la modernización de este servicio.

Con más de 600 parejas unidas ante la ley, “Paraguay Se Casa 2026″ dejó una postal cargada de emoción y esperanza. Porque, aunque algunos dicen que el matrimonio es jodido, estos enamorados decidieron apostar al amor y ponerle firma y sello a su historia.