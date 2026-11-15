Al ritmo de “Cazador”, la sele movió el esqueleto

La Albirró realizó este domingo su penúltimo entrenamiento en Kallang, dando continuidad a la preparación para el amistoso del martes ante Japón, juego con el que cerrará la gira asiática y avei su calendario internacional de 2026.

Después de la victoria frente a Singapur, ñande sele continúa enfocada en el desafío ante los nipones. Y como miras a este partido desarrolló una nueva jornada de trabajo que tuvo lugar en el Geylang ActiveSG Field de Kallang.

Con el partido ante Japón cada vez más cerca, el plantel dirigido por el DT Gustavo Alfaro volvió a encontrarse en el campo de juego para seguir afinando movimientos. En primer turno de las actividades estuvo a cargo de los preparadores físicos Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz; upéi las tareas tácticas fueron dirigidas por el entrenador Gustavo Alfaro, acompañado por sus asistentes Carlos González, Claudio Cristofanelli y Alejandro Manograsso.

Hoy habrá misa

Antes de la práctica de este lunes, programada para las 16:30 local, el entrenador Gustavo Alfaro brindará una conferencia de prensa en las instalaciones del Estadio Nacional de Singapur, donde se referirá al próximo compromiso de la Albirroja.