¡“Angelito pobre mi” pero en la vida real! Dejaron a su hijo en el avión Cada vez que llega Navidad, famoso los canales de televisión siguen pasando la famosa película “Mi pobre angelito” donde una familia sale a toda bala…

Ya se estaban bajando todos del avión cuando el personal de a bordo se encontró arriba a la criatura.

Cada vez que llega Navidad, famoso los canales de televisión siguen pasando la famosa película “Mi pobre angelito” donde una familia sale a toda bala al aeropuerto y se dejan olvidado al hijo en la casa. En este caso, en rapailandia se dio un hecho similar, tipo “Angelito pobre mi”. Es que esta vez se dejaron al chiquito ¡en el avión!

En el Aeropuerto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre, Brasil, una pareja bajó del avión en el que llegaron desde Sao Paulo y, en un insólito descuido, dejó olvidado a su hijo dentro de la aeronave. Fueron los de la tripulación los que pillaron al mita’i de 7 años aún sentado en su lugar mientras hacían el check correspondiente de cabina.

Ahí nomás dieron aviso al piloto quien, a su vez, se comunicó con la torre de control y se coordinó la intervención de un representante de la aerolínea para acompañar al chico y facilitar el reencuentro con sus padres.

Conforme se informó, los papás recién se dieron cuenta que el chico no estaba con ellos cuando fueron al sector donde se tiene que realizar la llegada correspondiente.

Debido a los protocolos de seguridad aeroportuaria, quienes ya abandonaron el área restringida no pueden regresar por sus propios medios a la zona de embarque. Por ese motivo, fue necesaria la intervención del personal de tierra de la empresa aérea para resolver la situación.