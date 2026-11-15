Entre latas y botellas, una balacera de la gran pistola dejó un finado y un herido .

Entre tragos y tragos, el piso se fue tiñendo de latas y botellas. La música sonaba de fondo y el caluroso sábado parecía que se iba a despedir de manera amena. Pero, a uno le saltó la ficha y tras desenfundar un arma de fuego comenzó a disparar contra dos personas que estaban en el lugar. Una de ellas perdió la vida y la otra víctima quedó herida.

El hecho se registró en una cancha donde suelen desarrollarse carreras, ubicada en San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá. Allí estaban compartiendo unos jóvenes cuando oiko la guyryry. Un hombre de 29 años, quien vivía a metros de donde todo pasó, sacó su arma y abrió fuego, cobrándose la vida de otro hombre de 39 años y dejando con múltiples heridas a quien sería hermano del finado. Este, 35 años de edad, fue llevado de urgencia hasta el Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno para recibir los primeros auxilios.

El agente fiscal de turno, abogado José Alberto Núñez, se constituyó en el lugar donde también se presentaron integrantes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, y efectivos de Criminalística.