Expresi “turbo plus” es denunciado por una joven: sexo a cambio de puestos, he’i

La joven dijo que ella no fue la única que tuvo que “dar algo” a Petro para tener un trabajo.

Una grave polémica envuelve al expresidente colombiano Gustavo Petro tras las explosivas declaraciones de Deicy Jiménez. Según reportó BBC News Mundo, la mujer aseguró haber obtenido diez contratos estatales por más de 126 millones de pesos colombianos (unos 38.000 dólares) luego de iniciar un vínculo sentimental con el exmandatario, a quien afirmó haber conocido mediante una plataforma de modelaje webcam.

De acuerdo con los registros oficiales citados por el medio, Jiménez suscribió acuerdos entre 2021 y 2026 con el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia. La denunciante sostiene que otras 30 a 40 mujeres habrían accedido a cargos a cambio de encuentros íntimos, una versión aún sin respaldo testimonial independiente, aunque precedida por señalamientos del director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, sobre 48 mujeres contratadas.

Por su parte, Gustavo Petro admitió haber tenido una relación con Jiménez en el pasado, pero negó rotundamente cualquier intercambio de favores sexuales por puestos públicos, atribuyendo las denuncias a una maniobra política del gobierno actual. La Fiscalía, la Corte Suprema y la Procuraduría ya iniciaron investigaciones para esclarecer la legalidad de estas contrataciones.