Fue campeón, figura, habló con su mamá y se emocionó El delantero paraguayo Luis Riveros fue goleador, salió campeón con su equipo en Chile y en medio de los festejos recibió un llamado que lo dejó sin palabras.

Qué más se puede pedir. Goleador, campeón y el saludo de mamá. Todo eso le pasó al delantero paraguayo Luis Riveros, que defiende la camiseta del Coquimbo Unido de Chile y que este fin de semana gritó campeón en el fútbol huevón.

El “Tigre” marcó dos goles en la final que ganó su equipo 3-0 para consagrarse en la Copa de la Liga, pero lo mejor pasó después.

En medio de la celebración, Riveros recibió en vivo y en directo el saludo de su mamá y no pudo evitar emocionarse. “Le prometí que no iba a parar de correr por ellos”, contó Luis. Su mamá respondió: “Todos estamos muy orgullosos de vos. Te amo”!. Emoción total.