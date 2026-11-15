ueno bank: avión ndirindindín se suma a la lista de bienes incautados

Una delegación se constituyó este domingo en la zona de hangares alrededor del aeropuerto Silvio Pettirossi donde inmovilizaron otra aeronave.

¡La novela del caso ueno bank sigue sumando capítulos! Esta vez, la Fiscalía llegó jey hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi, en Luque, para allanar un hangar privado y buscar otro avioncito que estaría vinculado al Grupo Vázquez.

Esta vuelta, lo que se encontró es un avión modelo Gulfstream IV, presuntamente ligado al Grupo Vázquez, que se encontraba en el hangar “Latitude”, hasta donde llegó la comitiva fiscal y policial.

El procedimiento estuvo encabezado por los fiscales de la Unidad Contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Francisco Cabrera y Jorge Arce, quienes siguieron la pista del avión tipo jet privado que estaría registrado a nombre de la firma aérea JET PAR LLC, la cual se indicó estaría ligada al Grupo Vázquez.

El pasado viernes 6 ya habían estado por esta zona de la “República” donde se habían hecho con otras dos aeronaves: un Beechcraft King Air 300 y un Beechcraft B55, las cuales estaban ndajeko a nombre de ueno bank S.A. y del Grupo Vázquez S.A.E.