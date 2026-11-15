¡Impresionante! Mirá el recibimiento a Alan Ruschel en su partido de despedida El futbolista Alan Ruschel, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense, disputó su último partido como profesional y así lo recibieron los hinchas del Juventude, que encima ascendieron a primera.

Impresionante lo que vivió Alan Ruschel en su partido de despedida como pelotero profesional. El jugador que fue uno de los que sobrevivió a la tragedia de Chapecoense en el 2015, tuvo la suerte de continuar con su carrera y este fin de semana le puso fin con broche de oro y todo.

Ya con la camiseta del Juventude, Ruschel fue recibido como un héroe y en los hombros de los hinchas ingresó al estadio. Miles de fanáticos le dieron la bienvenida al que sería su último chute como profesional.

Y, no era para menos tampoco. Juventude se jugaba el asenso al Brasileirao, que encima terminó consiguiendo ya que le ganó 2-0 a Botafogo y la fiesta fue completa. Alan Ruschel se pudo despedir como un gran campeón.