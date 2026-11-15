¡Los tiempos cambian! Jataí viaja para conocer a su enamorado Yaguareté hembra nacida en cautiverio va al Brasil para conocer a su enamorado y así preservar la especie. ¡Entendea!

El tiempo en que el macho va en busca de la hembra quedó en el pasado. Jataí, una hermosa yaguareté de 4 años, viaja nada mas y nada menos que 2.100 kilómetros para encontrar el amor y formar una familia.

Ella nació en el Refugio Biológico Bela Vista de Itaipú, y ahora se unirá a un rapai de su especie para tener cachorritos. El macho que fue seleccionado especialmente para ella, le está esperando en una reserva conservacionista en el estado de Tocantins

El traslado forma parte de un programa de reproducción que busca fortalecer la diversidad genética y contribuir a evitar la extinción de esta emblemática especie.

¡Qué ídola Jataí! De ella depende audar a que nazcan nuevas generaciones de yaguaretés!