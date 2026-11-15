¡Ndíra! Pelotero salió de la cancha esposado por dar tongazo a árbitra

Momento en que la poli saca al pelotero de la cancha esposado voi. (Foto captura)

A una dama ko no se le toca, por más que sea una réfere que te cobra una falta inexistente. Pero eso no precisamente lo que se vio en un video que corrió voi por las redes sociales mostrando el momento en que un futbolista fue detenido y esposado en plena cancha tras ser acusado de agredir a una árbitra, con un puñetazo, durante un partido de fútbol.

El jugador del equipo Academia BP, identificado como Víctor Mejía, fue detenido por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) después de ser señalado por cometer una agresión contra la árbitra Isabel Barillas durante el partido ante Once Municipal, en la Liga de Ascenso de El Salvador.

El incidente ocurrió este viernes en Ahuachapán, donde el partido terminó con victoria de Once Municipal por 5-3.

Aunque la agresión contra la árbitra ocurrió durante el partido, fue recién al final la intervención de los policías, según se aprecia en un video que circula en redes.

Los aficionados que graban lanzan insultos al agresor, mientras los oficiales toman datos que les comparte la árbitra y el futbolista es esposado.

No proporcionaron mayores detalles sobre el procedimiento policial, ni sobre las posibles medidas que podrían tomar las autoridades deportivas por este incidente. Fuente: Latinus.