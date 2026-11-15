“Perroides” armados generaron tremendo guyryry tras salir a combate

En una inédita y polémica maniobra militar, el ejército que responde al gobierno del presidente Nayib Bukele desplegó avanzados perros robots equipados con fusiles de ataque durante un operativo internacional contra las violentas pandillas que azotan Haití.

La incursión, que fue calificada por analistas como un salto drástico hacia la tecnología bélica automatizada, busca doblegar los reductos criminales que mantienen el control territorial en la nación caribeña y que fueron el epicentro de esta contienda luego que se originara con el secuestro de cuatro técnicos de aviación de la Fuerza Armada de El Salvador en la comuna de Croix-des-Bouquets, atribuido a la pandilla 400 Mawozo.

Las unidades caninas mecánicas, controladas a distancia y dotadas de armamento pesado, recorrieron las calles más conflictivas bajo estrictas medidas de seguridad, además de hacer incursiones en el estadio nacional de fútbol donde, incluso, se encontraron cráneos humanos. Mientras sectores gubernamentales defienden la medida como una innovación táctica indispensable para proteger la vida de los soldados y erradicar el terror urbano.

El despliegue marca un antes y un después en la cooperación militar regional.