¡Qué bajo! Te contamos lo que pasó en el casorio de un streamer .

El rollo itavypata en el casorio del streamer Fabio Miret con su doñita Daniella, cuando vieron que un equipo de tallas bajas llegaron para animar la fiesta. Eguatamina lo que le hizo feliz a loperro.

La fiesta fue completa cuando todos empezaron a bailar con los pequeños animadores, quienes con su “pistola de agua”, daban de tomar la bebida espirituosa a los invitados.

El comediante Ivanlo estuvo en la fiesta de su compañero de Mandi’opolis y le dedicó un video al novio. “Te amo, Fabio”, he’i al ver llegar a los talla baja trajeados de verde, vestidos bien elegantes para la ocasión.

Lo purete avei fue que el espíritu de joda fue muy contagioso según lo que se pudo ver en las historias de Instagram. ¡Qué mucho que bailaron los novios!, quienes rompieron todo tipo de esquemas a la hora de farrear, después de haber firmado el libro hũ y darse el sí hasta que la muerte los separe.

No faltó el, “que sean eternamente felices”, de los que fueron a celebrar este momento importante en la vida de Fabi y Dani.