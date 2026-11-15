“Qué los cumplas… ¡¿infeliz?!”… El cumple “privado”, pero de libertad, que pasará “Santi”

Con todo lo que salió a la luz, cualquiera podría pensar que tranquilamente Santiago Peña podría haber organizado una cena familiar en Londres, después de haber pasado la tarde en Munich y mientras se preparaban para ir en un vuelo privado a Disneylandia a cerrar la velada. Pero no, este no será un “cumpleaños feliz”. Esta vez, el que los cumplas es ¡infeliz”

Este luneró 16 de noviembre, en que vaya uno a saber la cantidad de cosas que tenía planeadas en la cabeza como así también su familia, “Santi” lo pasará en el lugar donde permanece recluido, es decir, el Regimiento Escolta Presidencial.

Tras el escándalo de ueno bank, el exmandatario pasará por primera vez una fecha especial sin poder siquiera ir a un lomitero a clavar los dientes en un mixto con abundante salsa de ajo, atendiendo a que se encuentra bajo prisión preventiva desde el sábado 7 de noviembre, por disposición del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.

Cabe recordar que dentro de la investigación que se está realizando en su contra, los agentes fiscales que están al mando del caso hablaron de penas que podrían llegar a los 15 años de cárcel, algo que se ve más reforzado luego que se lo colocara como la cabeza de una estructura criminal instalada en el Gobierno para permitir una serie de delitos relacionados a vaciamientos multimillonarios.