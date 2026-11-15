Sol le dio el tiro de gracia al Cerro 2026 en la Copa Paraguay El Danzarín eliminó por penales al Ciclón en la semifinal de la Copa Paraguay y coronó oficialmente uno de los peores años del azulgrana en décadas.

Sol de América y Cerro Porteño disputaron este domingo en el renombrado Juan Canuto Pettengill de Itauguá, la segunda semifinal de la Copa Paraguay, terminando este en un empate 1-1 y derivando en una victoria del equipo unicolor por penales con un marcador de 4-3.

Cerro tuvo como mínimo unas cinco chances más que claras para desnivelar en el primer tiempo, pero constantemente las desperdició, en algunos casos de manera increíble, sobre todo las que involucraron a Vegetti.

El precio de esto fue altísimo cuando al inicio de la segunda mitad, un error de Fabricio Domínguez en el área azulgrana, el cual ya había acumulado muchísimos de estos y los seguiría acumulando en el partido, terminó en el gol de César Villagra, haciendo que la enorme muchachada del Ciclón que copó Itauguá comenzará a desesperarse.

Obviamente Cerro salió a buscar el empate con todo, con un montón de problemas de precisión pero con empuje, y en medio de un momento anímico tenso, terminó encontrando la igualdad gracias a la cabeza de Pablo Vegetti, quien luego de marcar festejó pidiendo disculpas a la hinchada.

El argentino pasaría de héroe a villano nuevamente a los pocos minutos, cuando terminó invalidando un gol seguro para el Ciclón debido a que se puso en el medio de una pelota que ya se dirigía a las redes, estando él en posición adelantada. Gracias a esto, Cerro, por segunda vez consecutiva, tuvo que definir un mata-mata en la Copa Paraguay por penales.

Ya desde los 12 pasos, justo Juan Iturbe, que volvía al equipo principal luego de haber sido apartado, y Derlis Rodríguez, quien chutó su penal de manera displicente, causaron que Sol de América pusiese la frutilla del postre para un auténtico año de pesadilla para Cerro Porteño, el cual perdió absolutamente todo lo que disputó.