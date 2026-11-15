Sufrió directamente con ueno, ¡hueon! El chileno Esteban Matus he’í que a muchos del plantel Franjeado les afectó lo del banco mentirosín, pero ahora ya van superando el tema.

El lateral chileno Esteban Matus, que chuta desde hace unos meses con la camiseta de Olimpia, contó este fin de semana que sufrió un chiqui con lo que pasó con ueno Bank.

En charla con el diario La Tercera de su país, le preguntaron sobre el tema y no dudó en asegurar que sí la pasó mal un chiqui.

“Sí, me afectó directamente y a muchos compañeros del club. Mi sueldo me lo pagaban en Ueno Bank. Tuve que abrir otra cuenta, en otro banco, y el Banco Central me transfirió lo que tenía a esta nueva cuenta y se pudo solucionar. Pero compañeros que tenían mucho más que el monto que dijeron que iban a devolver, todavía están buscando soluciones”, contó.

Igual, a pesar de lo que le pasó, dijo que está demasiado bien en Olimpia. “Estoy contento acá. Mi familia vino a verme, mi pareja igual. En el club estoy muy feliz, me tratan muy bien y solo quiero destacar”, resaltó.