Tras ganar torneo en la Agrupación, “Dinho” volvió a entrar en acción Luego de su paso por Paraguay, donde se consagró campeón del torneo “interno” de la Agrupación Especializada, “Dinho”, a sus 46 pirulos, volvió a chutar de manera profesional.

Y sí. El rapai Ronaldinho Gaúcho regresó este domingo a una cancha más de once años después de retirarse como profesional. Lo hizo con el Ravena, equipo de la Serie C italiana, disputó 45 minutos y tomó parte en la jugada que adelantó a su equipo.

Para la ocasión, vistió una equipación de diseño elegante en blanco y dorado, adornada con el monograma “10 R” que lo identifica como “Dinho”.

Ronaldinho apareció antes del inicio del encuentro de la mano de un niño que no disimulaba su alegría. El brasileño bromeó y sonrió junto a él.

Para resguardarse del frío de la ciudad del norte, llevaba guantes y una camiseta de manga larga. También lució el pelo recogido con una cinta, un sello característico que mantuvo durante buena parte de su trayectoria. Así se concretó su vuelta al fútbol.

La expectación fue enorme: tuvieron que incorporarse 1.800 localidades adicionales para ampliar la capacidad del estadio a 6.500 espectadores.

Las bengalas y los fuegos artificiales iluminaron las gradas, en medio de la celebración de una ciudad de apenas 156.000 habitantes que este domingo acaparó la atención del fútbol mundial.