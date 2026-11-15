Otro finde de muerte en el asfalto: Dos accidentes apagan dos jóvenes vidas .

Un terrible choque se llevó a un chico de solo 20 años, en la madrugada de este domingo. (Foto: Gentileza)

Dentro de la “pandemia” que viene sacudiendo desde hace mucho tiempo a nuestro país, este último caluroso fin de semana se sumó a los tantos otros donde la muerte dijo presente en distintas rutas de nuestro país, llevándose jóvenes vidas.

En uno de los percances, que se dio en plena madrugada, un automóvil que venía a una considerable velocidad chocó contra un árbol y luego rebotó contra una columna, dejando como saldo el fallecimiento de un joven de 20 años, quien iba de acompañante, así como tres heridos, el chofer de 21 y otros dos chicos también de 20.

El suceso se registró a eso de las 4:30 en San Ignacio Misiones.

En Ñemby

En otro punto del país, más específicamente en la ciudad de Ñemby, un motoca falleció de manera instantánea luego de haber protagonizado un accidente que quedó grabado por cámaras de seguridad.

Bomberos Voluntarios de K15 Ñemby y efectivos de la Policía Nacional llegaron al sitio pero ya nada se pudo hacer por el hombre, quien era oriundo de Mbujapey.