¡Un rugir de amor! 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏻🥰 El “León Guaraní” saludó a su doña por su cumple Nelson Haedo Valdez, el león guaraní, metió un golazo de primera, cuando le dedicó hermosas palabras a quien es la campeona de su corazón. Tynka, su …

Nelson Haedo Valdez, el león guaraní, metió un golazo de primera, cuando le dedicó hermosas palabras a quien es la campeona de su corazón. Tynka, su doña, está de cumple y le escribió, “mi mejor compañera, mi mejor amiga, el amor que Dios me dió en esta maravillosa vida. Amor le pido a Dios que te siga bendiciendo con mucha salud por sobre todas las cosas y que seas siempre feliz”.

¡Oky el amor! Todo un caballero voi se mostró el expelotero, que con su escrito subió unas fotitos para purear lo bella que es su lapa y la linda pareja que hacen juntos. “Soy muy afortunado de tenerte en mi vida. Gracias por ser el sostén cotidiano de nuestra pequeña y hermosa familia. Te amamos infinitamente”. lanzó.