Una luciérnaga jugó con sus sentimientos... ¡no era plata yvyguy! La periodista Blanca López se tomó unos días para relajarse en Pirayú, donde, según sus propias expresiones, “se encuentra mucha plata yvyguy”. Lo ci…

La periodista Blanca López se tomó unos días para relajarse en Pirayú, donde, según sus propias expresiones, “se encuentra mucha plata yvyguy”. Lo cierto es que vivió algo que la ilusionó anga.

“Hace tres días vimos esa luz, pensamos que era plata yvyguy y hasta las 3:00 esperamos... pero parece que era solo una luciérnaga”, relató.

¡Eguatamina ecalcula! Estás sentado en tu casa y de repente nomás aparece una lucecita para mostrarte el camino de las riquezas. La comunicadora tomó muy en serio voi el tema porque hace poquito nomás uno de sus vecinos tuvo suerte ndaje.

“Ya te digo. A 70 metros de mi casa encontraron. Pero nosotros no encontramos nada”, he´i.

Blanquita también formaba parte de VMedia, donde hace unos días recibió avei la triste noticia al igual que otros casi 300 trabajadores que se ganaban el pan de cada día en los medios. Lo cierto es que no le vendría nada mal una señal que le cambie el destino. Aunque finalmente he´i, “bueno, tocará seguir esperando las indicaciones del Banco Central del Paraguay (BCP)”.