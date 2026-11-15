[VIDEO] ¡Cosa de puerco! Denuncian comida podrida, gusanitos y jaulas rotas en el Botánico Triste los videos que saltan de lo que los animalitos están pasando en el jardín Botánico.

Hace tiempo se denuncia que el Jardín Botánico ya es cualquier cosa. Hay personas en cargadas de cuidar y mantener en orden el establecimiento, pero en lugar de eso, el lugar se mantiene sucio y con animales sueltos por todos lados.

Incluso es un secreto a voces que empleados del lugar se llevan las comidas que deberían dar a los animales, mientras que las especies se mantiene flacuchentas.

En estos días un hombre denunció que casi atropelló a un oso hormiguero que le salió en plena calle, el animalito escapó del Botánico donde los alambrados ya no son seguridad para nadie.

Por otro lado la joven brasilera Taís Magno se hizo conocida por compartir en sus redes el trabajo de voluntariado que hace en el Botánico, pero apenas quiso mostrar la realidad, recibió un estirón de oreja.

Ahora con el cambio de intendente, ella espera que las cosas puedan cambiar, y ese lugar se convierta en un verdadero santuario para la gran cantidad de especies que aún habitan ahí.

Por eso hizo un video dedicado a Sole Nuñez mostrando la realidad de las cosas, cansada de todo eso, pide ayuda.