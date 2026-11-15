[VIDEO] Influencer “sacudió” a su bebé al ritmo de música rapai 🕺🏻💃🏻

“No lo sacudas Ana al bebé”, le quisieron enseñar a la influencer Ana Coreana cómo cuidar a su retoño y ella mostró en sus redes que tiene bien claro la forma de atender a la criatura. Lejos del kunu’u y de hacerle caso al rollo, compartió en su perfil la situación, “cuando te dice algo y quiere hacer al contrario”, he’i.

Todo esto pasó mientras apareció dando saltitos y bailando una música movida en su red social. Su bebé de 8 kilos y 10 meses okemano en sus brazos mientras ella sacaba los pasos prohibidos y le demostraba a loperro que no existen verdades absolutas respecto a los cuidados de los recién nacidos.