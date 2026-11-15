[VIDEO] “No es la primera vez que me funan y no va a ser la última” Francesco Fiorio he´i que si los yanquis siguen siendo fuertes igual que antes deberían pedir la extradición avei del que mandaba en ueno bank.

Francesco Fiorio fue uno de los periodistas más señalados por haber defendido a ueno bank, y durante el programa con Gustavo Recalde hizo un mea culpa sobre lo sucedido. “Acepto la culpa, acepto la responsabilidad. Soy joven, tengo mucho que aprender. Pero categóricamente, pero claramente. No es la primera vez que me funan, ni la segunda, y no va a ser la última”, reconoció Francesco quien formaba parte de la 650 AM de Vmedia.

“Miguel Vázquez lamentablemente parecía un gran soñador, pero era un gran estafador. Me estafó a mí, le estafó a 3 millones de paraguayos”, he´i con mucha dureza el periodista Francesco Fiorio durante su charla en el programa, “Gustavo Recalde Entrevista”, de C9N. El comunicador disparó fuerte contra el exbanquero y anunció acciones legales en su contra por dañar su imagen.

“Somos 3 millones de ahorristas que no ponían su plata en ueno pensando que le daban plata a un estafador; ponían plata en ueno pensando que era un banco popular. De cada 3 paraguayos, 2 ponían su plata ahí supuestamente. Le estafó a los norteamericanos, le estafó al JP Morgan, le estafó a todo el mundo, le estafó a los húngaros”, sentenció Fiorio.

Al igual que el rollo, Francesco se quedó boquiabierto voi cuando se enteró de todo el esquema armado para joder a loperro que guardaban su platita en ueno bank. “también le quitó plata a Hungría. Miguel Vázquez resultó ser un gran estafador, una gran decepción. Y yo creo que si el gobierno norteamericano sigue siendo fuerte como fue en los últimos tiempos, tiene que pedir su extradición una vez que cumpla su prisión acá”, he´i. ¡Ndi barbaro!

Confesó avei que durante una conversación con Vazquez le cuestionó los dichos de la ciudadanía respecto a l banco, “yo les dije a ellos mirá, esto, esto, esto, esto se dice de ueno. ¿Qué respondemos a eso?. Lo primero que te decían es, ‘acá está el documento de Fitch Ratings’, una de las tres consultoras”, contó que siempre le presentó las documentaciones que respaldaban que todo estaba correcto ndaje.

Todo bien orquestado

Fiorio contó que desde que empezó a hablar del proyecto con Miguel Vázquez, mostraban una muy buena imagen, hasta emisión de bonos en yanquilandia, por lo que todo parecía muy transparente y creíble. “Hablaban de la buena tecnología, hablaban de la sostenibilidad del banco. Claro, el ecosistema. Y cuando yo cierro con ellos, ellos estaban preparando la emisión de bonos en el Wall Street, liderado por el JP Morgan”, confesó.

Detalló a loperro que JP Morgan es el banco norteamericano más importante de los Estados Unidos. “Y desde Fitch, desde PwC, desde el JP Morgan, te decían que el banco era sostenible”, sostuvo.