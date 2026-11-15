[VIDEO] ¡No está ATR! El drama de Pablito Lescano en Paraguay

No todo es cumbia, teclado y fiesta en la vida del rey del género villero. Pablito Lescano desembarcó en Paraguay con la energía a tope para cumplir con una agenda cargada de presentaciones este fin de semana, pero en un alto de la gira decidió bajar a un local comercial para hacer algunas compras y terminó protagonizando una escena digna de una placa roja.
El creador de Damas Gratis recorrió los pasillos y al llegar al sector de golosinas, se topó con la peor noticia. “Miren todos los alfajores que hay”, dijo mostrando un estante de todas las marcas, y agregó “¿cómo puede ser que no tengan el alfajor ATR de Damas Gratis?“, he’i, además de pedir en sus redes que se pongan las pilas los de ATR y lleguen ya con sus delicias a Paraguay.