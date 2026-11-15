[VIDEO] ¡No está ATR! El drama de Pablito Lescano en Paraguay ¡Todo mal perro! El líder de Damas Gratis aterrizó en el país para romperla con una seguidilla de shows este fin de semana, pero en medio de la gira vivió un inesperado bajón frente a la góndola.

No todo es cumbia, teclado y fiesta en la vida del rey del género villero. Pablito Lescano desembarcó en Paraguay con la energía a tope para cumplir con una agenda cargada de presentaciones este fin de semana, pero en un alto de la gira decidió bajar a un local comercial para hacer algunas compras y terminó protagonizando una escena digna de una placa roja.

El creador de Damas Gratis recorrió los pasillos y al llegar al sector de golosinas, se topó con la peor noticia. “Miren todos los alfajores que hay”, dijo mostrando un estante de todas las marcas, y agregó “¿cómo puede ser que no tengan el alfajor ATR de Damas Gratis?“, he’i, además de pedir en sus redes que se pongan las pilas los de ATR y lleguen ya con sus delicias a Paraguay.