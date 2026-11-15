[VÍDEO] Tim Payne cada vez habla mejor español y sale a pescar El neozelandés de Olimpia mostró sus nuevos avances hablando uno de nuestros dos idiomas.

Tim Payne sigue practicando el español y en estos días publicó un video con los nuevos vocabularios que aprendió, aparte de un pequeño fragmento en donde se aventura a pescar en aguas paraguayas con sus compañeros Tutu Vargas y Mateo Gamarra.

En el video, Payne dejó ver una lista de las palabras del idioma que ha aprendido, mientras es parte de la campaña franjeada que está cada vez más cerca del bicampeonato con Pablo Vitamina Sánchez, habiendo jugado 9 partidos y marcó un tanto, en su debut con la camiseta decana frente a Rubio Ñu.

Olimpia tendrá el domingo 22 de noviembre la primera posibilidad de consagrarse campeón del torneo Clausura, cuando choque ante el Sportivo Trinidense por la jornada 20. El Decano será campeón de forma anticipada si consigue ganar o empatar, mientras que una derrota llevaría la definición a la siguiente fecha.