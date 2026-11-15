Wlk y su presencia en la Albirró: “Lo busqué desde que era niño”, confesó .

El del apellido impronunciable, según los curepas, Allan Wlk, se está preparando a full avei con miras al partido de la Albirroja de este martes, contra Japón, en el cierre de la gira asiática de la sele paraguaya.

El péndex dijo que está “muy contento, es una oportunidad que vengo buscando desde que era niño, poder representar a mi país”. Upéi, agregó que cuando se enteró de su convocatoria ndaje “lo primero que hice fue comentar a mi familia que es la que siempre estuvo conmigo, es un momento que voy a recordar siempre”.

Sobre el recibimiento que tuvo en el grupo, he’i que “los chicos me recibieron de buena forma, se nota que es un grupo que viene muy unido y eso ayuda a complementarse muy bien. Con muchos compañeros ya había coincidido y eso también ayudó”.

Del rival de turno indicó que “sabemos que Japón es un equipo que siempre compite en mundiales, sabemos que vamos a enfrentar a un equipo difícil, mucho más complicado que Singapur. Tenemos que prepararnos de la mejor forma para conseguir lo que queremos”.