“Zeus” bajó del Olimpo y terminó bajo custodia de la Armada Paraguaya .

¡Ni los poderes del Olimpo lo salvaron! El yate “Zeus”, llamado como el dios griego del trueno y considerado rey de los dioses, dejó atrás los paseos de lujo y ahora navega rumbo a Asunción, bajo la atenta mirada de la Armada Paraguaya.

El imponente “barquito” Azimut Fly 62, perteneciente al Grupo Vázquez, fue incautada en el marco de las investigaciones por el sarambi de ueno bank.

El “dios del Olimpo” zarpó el sábado desde el complejo Agua Vista, en San Juan del Paraná, Itapúa, y este domingo, a las 12:30, ingresó a aguas del río Paraguay por la zona de la Confluencia, a la altura del kilómetro 1240.

Su destino es el Puerto de Asunción, donde quedará bajo resguardo, pero no de “Poseidón” sino de la Armada Paraguaya, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con las causas penales.

La agente fiscal Ruth Karina Benítez impulsa las diligencias y la Armada se encarga de custodiar la embarcación durante todo el trayecto. Parece que esta vez Zeus no lanzará rayos ni truenos, hendy con el dios griego.