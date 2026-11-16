¡A cobrar se ha dicho! IPS adelanta el pago de sueldos y aguinaldos para jubilados 🤑 ¡Se adelantó la Navidad para los jubilados! El IPS anunció que desde hoy lunes estarán disponibles los pagos de noviembre y aguinaldo. El desembolso …

Ya está la platita de los jubilados de IPS.

¡Se adelantó la Navidad para los jubilados! El IPS anunció que desde hoy lunes estarán disponibles los pagos de noviembre y aguinaldo. El desembolso se realizará un día antes de lo previsto inicialmente.

El presidente del IPS, Derlis León, confirmó la información y señaló que durante el fin de semana continuó la entrega de los kits de cobro a unos 32.000 jubilados que anteriormente operaban con Ueno Bank y que ahora fueron redistribuidos entre ocho entidades bancarias.

Para aquellos que todavía no retiraron sus tarjetas y claves, la entrega continuará este lunes y martes, dependiendo de cada entidad financiera.

Los beneficiarios deberán presentar su cédula de identidad vigente o la contraseña de renovación para retirar sus respectivos kits.

¿Dónde retirar las tarjetas y claves?

- Banco GNB: este lunes, de 07:00 a 18:00, en el Comité Olímpico Paraguayo.

- Banco Continental: hasta el martes 17 de noviembre, de 07:00 a 17:00, en la Secretaría Nacional de Deportes. En el interior, en sus respectivas sucursales.

- Banco Atlas: coordinará telefónicamente con los pocos jubilados que todavía tienen pendiente el retiro.

- Banco Nacional de Fomento (BNF): lunes y martes, de 07:00 a 12:00, en Presidente Franco esquina Colón. También en sus sucursales de todo el país.

- Banco Itaú: este lunes, de 07:00 a 13:00, en la sede social de la Caja Bancaria.