Ale Silva habló del calvario que le tocó superar este año ¡Golpeado pero de pie! El pelotero realizó una profunda reflexión de todo lo que tuvo que pasar este 2026, pero recordó que se le viene una nueva final.

El mediocampista uruguayo Alejandro Silva, hoy figura de Deportivo Recoleta y multicampeón con Olimpia, utilizó sus redes sociales para compartir una profunda y conmovedora reflexión sobre todo lo que le tocó atravesar durante este 2026. Lejos de los flashes y los festejos habituales, el pelotero abrió su corazón y relató los durísimos golpes personales y profesionales que marcaron su calendario.

Silva definió esta temporada como “un año duro, que no paró de pegarme cachetadas y que me puso a prueba todo el tiempo”. El futbolista enumeró una seguidilla de infortunios que, según sus propias palabras, jamás había experimentado en toda su trayectoria deportiva. “En 16 años de carrera nunca me había pasado nada de lo que me tocó vivir este año: me fisuré un dedo, falleció mi mamá, influenza, me robaron la casa cuando estaba de vacaciones, me sacaron del lugar que fui a retirarme y me desgarré una costilla”, confesó el volante, haciendo también una clara referencia a su inesperada salida de Olimpia a mitad de temporada.

Pese a la crudeza de los hechos, donde admitió que “pasó lo que nadie esperaba y se fue todo a la mierda”, el jugador uruguayo eligió quedarse con el respaldo incondicional de su entorno más íntimo para salir adelante. “Hoy, después de todo, solo me queda agradecer. A mi familia, por estar siempre, por sostenerme y no soltarme nunca. A mis amigos, a los que estuvieron cerca y a los que, con un mensaje o un gesto, hicieron un poquito más”, expresó con visible emoción.

Sin embargo, el fútbol siempre da revancha y el cierre de este 2026 le tiene preparado un premio al esfuerzo con la camiseta del conjunto “Funebrero”. De cara al decisivo encuentro que se le viene con Deportivo Recoleta, Alejandro Silva dejó un mensaje cargado de ilusión y resiliencia: “Y aunque parecía que este año ya no me iba a dar más sorpresas, todavía me queda un capítulo más: voy a tener la oportunidad de jugar una final más, y la voy a disfrutar como se merece”.