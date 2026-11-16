Alliana corta cabezas tras los privilegios a “Chanti” El presidente Pedro Alliana tomó cartas en el asunto y rajó en seco al comandante del Regimiento Escolta Presidencial, coronel José David Daiub Fatec…

El presidente Pedro Alliana tomó cartas en el asunto y rajó en seco al comandante del Regimiento Escolta Presidencial, coronel José David Daiub Fatecha, luego del escándalo generado por los supuestos privilegios otorgados al exmandatario Santiago Peña, quien cumple prisión preventiva en esa unidad militar.

El jefe militar terminó pagando la factura por el trato especial que habría recibido Peña y fue apartado de su cargo por decisión del actual presidente.

Al parecer, los privilegios no pasaron desapercibidos y ya tuvieron su primera consecuencia dentro de las filas militares.

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