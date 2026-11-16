Atendé en quienes piensa Alfaro para el amistoso con Japón El “Cazador” quiere seguir probando a los “nuevos”, pero también sabe que ante los nipones será brava la cosa, por eso prepara una Albirroja potente.

La Albirroja cerrará este martes su año futbolístico con un amistoso mbareté ante Japón en el Estadio Nacional de Singapur desde las 10:10 de la mañana.

Gustavo Alfaro no confirmó equipo todavía, pero, sabiendo que los nipones corren y mucho, tiene en mente seguir probando a los nuevos, pero también poner algo de experiencia.

“Lo que yo quería era que todos los jugadores tengan la posibilidad de jugar, de mostrarse”, manifestó el “Cazador de utopías”, dejando entender además que futbolistas como Hugo Cuenca, Damián Bobadilla, Miguel Almirón, Diego Gómez, Julio Enciso y Matías Galarza, podrían arrancar el duelo para darle esa mezcla de experiencia y juventud que precisa.

En cuanto al rival, Alfaro le tiró flores por todos lados. “Para mí, Japón está entre las diez o doce mejores selecciones del mundo. Japón reúne varias capacidades, dentro de las que la intensidad es una marca registrada de su forma de jugar. Ojalá podamos tener el mismo nivel de respuestas a la intensidad que va a proponer Japón, porque yo estoy tratando también de construir un equipo que, dentro de las facetas que tenga, pondere la intensidad y las transiciones”, le bajó.