¡Emañami! Llevan a sus hijos a una aldea para que “fantasmas” los eduquen 👻👻 .

Los “fantasmas” ndajeko se encargan de aconsejar a las criaturas y esto se está volvieron tendencia. (Foto: IA)

Una particular y polémica estrategia de crianza va ganando terreno en Corea del Sur: padres llevan a sus hijos rebeldes a la Aldea Folclórica Coreana, en Yongin, para que actores disfrazados de fantasmas tradicionales (gwishin) los asusten y corrijan en su conducta.

Según reportaron los medios surcoreanos The Korea Herald y Chosun Ilbo, los progenitores piden discretamente a los intérpretes del parque temático que reprendan a los niños por no hacer sus tareas, comer mal o desobedecer.

El fenómeno se viralizó tras difundirse videos en redes sociales donde se observa a espectros de rostros pálidos y túnicas blancas sermonear a pequeños entre lágrimas, quienes prometen portarse bien ante el temor. De acuerdo con el diario JoongAng Daily, lo que comenzó como una atracción de terror nocturno se transformó en un recurso improvisado de “disciplina externa”.

Mientras algunos padres celebran la efectividad inmediata del método, especialistas en psicología infantil citados por la prensa local advierten que recurrir al miedo extremo puede generar ansiedad y traumas innecesarios en los menores.