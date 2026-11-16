“Bigote albirrojo” renovó con Palmeiras El jugador de la selección acordó un año más de contrato con el equipo de Sao Paulo.

El Palmeiras decidió asegurar nomás ya la continuidad del paraguayo-brasileño Mauricio Magalhaes, considerado una de sus principales figuras de la temporada, al renovar el contrato del mediocampista ofensivo hasta finales de 2030, extendiendo por un año su vínculo anterior que vencía en 2029.

La directiva del equipo paulista busca blindar al futbolista, ya que está siendo vicheado por varios clubes del mercado internacional. Así es que los capitaneados por el también paraguayo, Gustavo Gómez, intentarán consolidar la base del equipo dirigido aún por Abel Ferreira.

El futbolista nacido en Brasil y naturalizado paraguayo atraviesa el momento más goleador y determinante de su carrera, acumulando 15 tantos en lo que va de este año 2026. Su rendimiento y titularidad indiscutida en el Verdão no solo le valieron los elogios de su entrenador, sino que también lo afianzaron como una pieza importante en la Selección Paraguaya.

Con la Albirroja disputó el Mundial de 2026, alcanzando los octavos de final y hasta marcando un gol, esto en la derrota del primer partido del torneo ante Estados Unidos. Actualmente, el volante se encuentra concentrado con el combinado nacional en Singapur por los compromisos de fecha FIFA, habiendo de hecho marcado otro tanto ante la Selección local el pasado viernes,.

Debido a la distancia y al calendario de viaje, Maurício y Gustavo Gómez serán una baja sensible para el Palmeiras en su próximo encuentro del Brasileirão ante el Cruzeiro en Belo Horizonte. Para este juego se especula que otro paraguayo, Ramón Sosa, jugará de titular.