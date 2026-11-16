Diego Viera guio a Godoy Cruz al ascenso El defensor paraguayo fue el líder del equipo de Mendoza para que este pueda volver a la Primera División del fútbol curepa.

El Godoy Cruz de Mendoza, con el paraguayo Diego Viera como una de sus figuras, derrotó a Tristán Suárez para ganar la final de la Primera Nacional argentina, y así volver a la Primera División. El chute fue en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, donde los mendocinos ganaron por 3-1, volviendo a la máxima categoría exactamente un año después de haber sufrido el descenso.

“El club a mitad de año me llamó y no dudé en venir, porque conozco a la gente a la institución”, dijo Viera a la prensa curepa después de ganar el campeonato. “No dudé en ese momento en darles una mano también, porque el club también me dio la mano cuando nadie me conocía”, aseguró.

La experiencia del zaguero compatriota fue vital para sostener la estructura defensiva del equipo que hoy vuelve a ser de Primera División, y gracias a esto Viera se consolidó como uno de los pilares indiscutibles en el fondo de Godoy Cruz, con bastante liderazgo y temperamento en los momentos más pesados del torneo de Segunda

Con esta estrella y el boleto a Primera abrochado, el defensor nacional cierra una temporada consagratoria y se prepara para volver a chocar con los mejores equipos de la máxima división al otro lado de la cordillera.