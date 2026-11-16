“El amor sana”, la historia de la firulais de un periodista🐾🐶 El periodista Ricky Alderete tiró un posteo que conmovió al rollo voi. En charla con Crónica contó la historia de Lunita, quien se convirtió en la “c…

El periodista Ricky Alderete tiró un posteo que conmovió al rollo voi. En charla con Crónica contó la historia de Lunita, quien se convirtió en la “comandante en jefe de la casa”, ndaje. “Le vimos en una publicación del refugio Los Pikilines. En la publicación estaban varios perritos en adopción y mi esposa me dijo: ‘adivina cuál quiero que vaya a casa’, contó como empieza este maravilloso lazo de amor.

“Cuando le vi a Lunita supe que era ella. Estaba super golpeada, recién salía de una cirugía, había perdido un ojo. La vi y supe que era ella, y me dijo ‘sí! Acertaste’. Tenía otro nombre en realidad cuando fuimos a buscarle, ella era Zoe. Cuando llegamos y firmamos los papeles de adopción era una perrita super miedosa, caminaba con dificultades, estaba muy flaquita, y su cuerpo con varias lesiones”, he´i cómo fue todo al principio.

La “comandante” fue rescatada de un asentamiento por el policía Carlos, el encargado de rescatar a los animalitos en estado de abandono. La firulais sufrió bastante antes de encontrar un hogar lleno de amor.

“Cuando le encontraron tenía gran parte de la cabeza y su ojo izquierdo lleno de gusanos, tenía literalmente su ojo izquierdo saliendo de su rostro, totalmente expuesto. Por eso es que termina perdiendo ese ojo”, detalló Ricky.

“El amor sana”. he´i el comunicador en su posteo, la expresión tiene que ver con los súper cambios que se dieron en Lunita desde que tiene una nueva familia. “Se adaptó rápido con sus otras hermanitas. Hoy es la más juguetona. Hoy es una perrita totalmente diferente físicamente a como estaba, pero creemos que recuperó la esencia que había perdido: valiente, juguetona, y recontra amorosa”, relató.

El amor salva vidas

Alderete he´i que el proceso fue lento, porque tuvieron que limpiar heridas, medicarle durante dos meses para fortalecer su sistema inmunológico y que así empiece a ganar peso de vuelta.

“⁠La decisión implicó pensar primero en cómo le iban a recibir las otras dos dueñas de la casa. Por suerte desde el primer momento se llevaron super bien y el proceso de adaptación fue más rápido de lo que pensábamos. Podemos decir que es casi casi la dueña de la casa hoy, pelea el puesto de jefa mayor”, contó entre risas el comunicador.