El profe Gustavo Alfaro habló en la previa del partido de este martes, desde las 10:00, entre la Albirroja y la sele de Japón. Dijo que más que resultados, está en una etapa de evaluación de los peloteros, especialmente a los nuevos convocados para estos amistosos.

Del adversario de turno, sostuvo que “es un equipo que es veloz, pero no por las capacidades individuales que tiene solamente, sino por las decisiones que toma también. Es veloz porque cuando roba la pelota es muy vertical para atacar, es veloz porque se reagrupa rápidamente cuando pierde la pelota. Eso habla del manejo de las transiciones y hoy el fútbol marca mucho eso. Aquel equipo que maneja bien las transiciones, más posibilidades va a tener para poder ganar un partido”.

En cuanto a la base que presentará, adelantó que será distinta hína a la que entró ante Singapur. “Yo lo quería era que todos los jugadores tengan la posibilidad de jugar, de mostrarse. Trajimos 4 arqueros y es muy difícil que los 4 puedan jugar, pero la idea era que los jugadores de campo puedan tener minutos para evaluarlos porque si ven, hay varios jugadores del plano local que van sumándose a la selección mayor. En ese sentido uno trata de ir evaluándolos cómo se integran y cómo van rindiendo y en este caso decidimos poner dos equipos, uno contra Singapur, otro contra Japón, donde obviamente hay jugadores que se repiten con más asiduidad”, opoi el DT.

En otro momento avei resaltó el proceso que está realizando Japón, que es su objetivo hína con la selección paraguaya. No obstante, admitió que a veces se complica porque siempre se buscan resultados deportivos y no precisamente dar curso a una preparación sostenida en el tiempo.