El refuerzo que viene del cielo: el rosario que acompañó al arquero de Sol Julio Schwarz se define como “abuela memby” y justamente un rosario con la imagen de ella es la que lo acompaña siempre.

Después de convertirse en la gran figura y darle a Sol de América una clasificación histórica eliminando a Cerro Porteño en la Copa Paraguay, el arquero Tulio Schwarz compartió esta imagen en sus redes: un rosario apoyado sobre la camiseta del Danzarín, con la fotografía de su amada abuela en el centro.

Detrás de esa noche inolvidable bajo los tres palos, hay una promesa de amor eterno. Hace dos años, tras su partida física, Tulio la despedía con el corazón en la mano y estas palabras:

“No pude llegar a darte la vida que te merecías mi Reyna.. me quedo con las hermosas sonrisas que siempre nos mostraste.. gracias por tanto 💖 te amo y te amaremos hasta el último suspiro.. hasta pronto mi prenda", había escrito el arquero quien se describe como abuela memby.

Hoy, el fútbol le regaló una de las alegrías más grandes de su carrera, y él dejó en claro quién lo acompaña y le da fuerzas en cada pelota.

Acompañado por la canción “Toma Mi Mano” de Los del Fuego en su historia, Tulio demostró que sus mejores atajadas tienen una dedicatoria directa al cielo.