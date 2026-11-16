Cada tanto sale algo que lo cambia todo. Y otra vez el tiempo hizo de las suyas. Si antes, para volar, tenías que cargar toneladas y toneladas de combustible, ahora con unas cuántas baterías ya le clavás un vuelo purete de hasta 400 kilómetros de lo más tranca gracias a un súper invento “electrizante” de los chinos que promete revolucionar todo.

Se trata del CE-25A, una aeronave de 10 toneladas del tamaño de un jet privado que, tras 19 vuelos “experimentales” sin personas a bordo, ahora por fin pudo subir a un piloto, el copiloto y un ingeniero de vuelo, quienes estuvieron dando vueltas por exactamente 16 minutos y 38 segundos.

Con un llamativo color rojo brillante, como para que no queden dudas que es chino, va a poder transportar hasta 19 pasajeros, con sus motores eléctricos colocados en las alas en una disposición que hace recordar a las viejas aeronaves a hélices.

Al no tener que cargar con el peso del combustible, promete marcar un antes y un después en vuelos de cabotaje cortos, como ir de Asunción a Ciudad del Este o Encarnación en un syky y sin gastar mucho dinero. Sí, así como suena: será más barato y no va a hacer “volar” tus billetes de los bolsillos.