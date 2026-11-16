¡Feliz cumple, Santi! de regalo recibe mudanza gratis a Viñas Cue ¡Nde, qué cumpleaños inolvidable! Santiago Peña cumple 48 años y, en vez de recibir una torta con velitas, recibió una orden judicial que le cambia s…

¡Nde, qué cumpleaños inolvidable! Santiago Peña cumple 48 años y, en vez de recibir una torta con velitas, recibió una orden judicial que le cambia suite. El juez Osmar Legal dispuso su traslado inmediato a la prisión militar de Viñas Cue.

El exmandatario venía pasando sus días “relajadito” en el Regimiento Escolta Presidencial, pero después de que salieran a la luz algunos privilegios, entre ellos un gimnasio particular con caminadora, pesas y otros aparatos para hacer pasar el tiempo, se terminó la estadía en el “hotel presidencial”.

La decisión llega en medio del desastre por el caso ueno bank, en el que Peña está procesado por presuntos hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal voi.

Como si fuera poco, el presidente Pedro Alliana ya había rajado al comandante del Regimiento Escolta Presidencial tras la polémica por los beneficios concedidos al exmandatario.

Así que este 16 de noviembre, el cumpleaños de Peña viene con mudanza incluida. ¡Y esta vez no parece que haya gimnasio privado en la lista de regalos, vaya manera de festejar los 48!