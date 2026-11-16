“Gattuso” Marecos salió a trancar contra Gustavo Costas El DT de Sol de América cuestionó a su par de Cerro por su análisis de la semifinal de la Copa Paraguay en la que el Danzarín eliminó al Ciclón.

El DT de Sol de América, Héctor Marecos, salió con todo ante las declaraciones de su colega de Cerro Porteño, Gustavo Costas, diciendo que está sorprendido por lo que el argentino dijo sobre el desarrollo del partido de Copa Paraguay de este pasado domingo, en el que Sol dejó afuera al azulgrana.

“Me sorprendió que Gustavo Costas nos sacara méritos, diciendo que no tuvimos llegada y muchas cosas más. No debemos olvidar que estamos una categoría por debajo de ellos, pero estuvimos a la altura del juego”, he’i “Gattuso” charlando con el programa Fútbol a lo Grande.

Marecos reconoció que era esperable que los de Barrio Obrero generaran más situaciones de peligro. “Es normal y lógico que Cerro iba a tener más chances de gol que nosotros. Por su trayectoria, me extrañaron sus declaraciones”, dijo el DT sobre los dichos de Costas.

Sol de América derrotó por penales a Cerro Porteño por 4-3 tras el 1-1 en tiempo normal y jugará ante Recoleta su segunda final de la Copa Paraguay.