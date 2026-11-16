Más protegido que ese último 100 mil’i de tu sueldo llegó Peña a Viñas Cue .

Más protegido que ese último 100 mil’i que tenés escondido detrás de las medias en el cajón donde “tirás” la ropa interior, así llegó Santiago Peña a la cárcel de Viñas Cue después que saltó la info de los “privilegios” que tenía en la Escolta Presidencial donde estaba cumpliendo su encierro.

Poco después de las 15:00 de este lunes, “Chanti” cruzó por el costado del Botánico, vio a algunos chespis que no le saludaron por su cumple y arribó a la cárcel militar de Viñas Cue, tal como lo ordenó la disposición judicial.

El fulano bajó ndajeko esposado, con chaleco antibala y más marcado que Lionel Messi por los españoles. Ojo, esto no es porque tenían miedo que se les escape sino que es para cumplir con el protocolo de seguridad aplicado para el operativo.

De esta manera, el ahora interno número 53 de Viñas Cue, ya reposa su cuerpito junto a otros grandes valores que están en el lugar, dando cumplimiento a la medida fue dictada por el juez Penal de Garantías Osmar Legal.

Más que nada todo esto surgió luego que se ventilaran las supuestas comodidades que tenía en el Regimiento donde se encontraba “encerrado”.