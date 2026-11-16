Nada de globos: puro hule y humedad en cumple de Santi ndaje .

Más allá que muchos pensaron que por ser el expresidente iba a poder armar una farruca de aquellas en el lugar donde está privado de libertad, Santiago Peña, pasa su cumpleaños bien encerradito, sin contar con permisos ni tratos preferenciales por la fecha, según lo que informó el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, en declaraciones brindadas este lunes a la 1080 AM.

“Es un día normal como cualquier otro, no tiene por qué haber ninguna cuestión particular sobre esto y sigue la reclusión en forma normal”, afirmó el secretario de Estado al ser consultado sobre la situación del exjefe de Estado.

Según informó, la jornada transcurre bajo las condiciones habituales del recinto militar donde las paredes no pudieron chulear al moho y el olorcito que eso significa está a la orden del día.

Únicamente los familiares directos y los abogados defensores de Peña tienen autorizado el ingreso en las franjas horarias regulares, establecidas de 07:00 a 11:30 por la mañana y de 14:00 a 17:00 por la tarde.

El exmandatario permanece recluido desde hace diez días en la sede del Regimiento Escolta Presidencial, en el marco del proceso judicial abierto por el desfalco de ueno bank, caso que afectó a más de tres millones de ahorristas.