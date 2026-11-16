Sol de América sigue de farra tras eliminar a Cerro de la Copa Paraguay y anotarse en la final.
Desde que terminó el partido y se decretó su clasificación, el Danzarín comenzó con los festejos en redes sociales y su CM no para de tirar todo su arsenal de cargadas hacia el Ciclón.
En especial, lo que más genera gracia es cómo le siguen farreando a Juan Manuel Iturbe y el penal que tiró a la estratósfera. “Llegó hasta acá la pelota”, publicaron los azules con una foto del estadio “Luis Alfonso Giagni”.
🏟️ Llegó hasta acá la pelota 😅 https://t.co/EBhCTM7244— Sol de América (@SolAmerica1909) November 16, 2026
😂 Clásico en la final querían https://t.co/kJ9ZNPeDbU— Sol de América (@SolAmerica1909) November 16, 2026
Aaaaa se quedaron con ganasssss 😂🤷♂️ https://t.co/BmiuH6hIbo— Sol de América (@SolAmerica1909) November 16, 2026
QUE TEMAZO, HOY EN LOOP. https://t.co/012kW8rEGL— Sol de América (@SolAmerica1909) November 15, 2026
BUEN DÍA PARA TODOS ☀️ https://t.co/rETNj96EV6— Sol de América (@SolAmerica1909) November 16, 2026
BUEN DÍA PARA TODOS ☀️ https://t.co/rETNj96EV6— Sol de América (@SolAmerica1909) November 16, 2026