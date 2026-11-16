¡Ndopavéi😂😂😂! Sigue la cargada de Sol de América contra Cerro El CM del Danzarín continuó este lunes con los festejos y descargó todo su arsenal de memes contra el Ciclón.

Una de las cargadas de Sol contra Cerro.

Sol de América sigue de farra tras eliminar a Cerro de la Copa Paraguay y anotarse en la final.

Desde que terminó el partido y se decretó su clasificación, el Danzarín comenzó con los festejos en redes sociales y su CM no para de tirar todo su arsenal de cargadas hacia el Ciclón.

En especial, lo que más genera gracia es cómo le siguen farreando a Juan Manuel Iturbe y el penal que tiró a la estratósfera. “Llegó hasta acá la pelota”, publicaron los azules con una foto del estadio “Luis Alfonso Giagni”.

🏟️ Llegó hasta acá la pelota 😅 https://t.co/EBhCTM7244 — Sol de América (@SolAmerica1909) November 16, 2026

😂 Clásico en la final querían https://t.co/kJ9ZNPeDbU — Sol de América (@SolAmerica1909) November 16, 2026

Aaaaa se quedaron con ganasssss 😂🤷‍♂️ https://t.co/BmiuH6hIbo — Sol de América (@SolAmerica1909) November 16, 2026

QUE TEMAZO, HOY EN LOOP. https://t.co/012kW8rEGL — Sol de América (@SolAmerica1909) November 15, 2026

BUEN DÍA PARA TODOS ☀️ https://t.co/rETNj96EV6 — Sol de América (@SolAmerica1909) November 16, 2026