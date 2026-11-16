Ni el Arca de Noé tenía tantos 🐄🐎🐂 La SENABICO metió mano en la estancia “Don Miguel”, ubicada en la zona de Fortín Zalazar, departamento de Presidente Hayes, e incautó parte de los 6.…

La SENABICO metió mano en la estancia “Don Miguel”, ubicada en la zona de Fortín Zalazar, departamento de Presidente Hayes, e incautó parte de los 6.148 animales pertenecientes al empresario Miguel Vázquez, dueño de ueno bank.

En el establecimiento parece que había más vacas que habitantes en nuestro país. Este lote de cuatro patas se suma a la larga lista de bienes que ya fueron encontrados e incautados en el marco de las investigaciones vinculadas al sarambi de ueno bank.

A este paso, la lista de bienes parece no tener fin. Entre aviones, embarcaciones, autos de lujo y ahora miles de animales, el inventario viene más cargado que nunca. Para hacer semejante conteo ya no alcanza con una calculadora: ¡van a tener que convocar a todos los egresados de Contabilidad desde los años 80 hasta la fecha! Y si no alcanza, que llamen a los que están haciendo el examen de ingreso, porque trabajo parece que hay de sobra.