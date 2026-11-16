¿Eres tú Peter Parker? Trabajador quedó suspendido de una cuerda 🕷️ ¡De película, pero sin efectos especiales! Un trabajador vivió momentos de terror al quedar suspendido de una cuerda en el exterior de un edificio en…

¡De película, pero sin efectos especiales! Un trabajador vivió momentos de terror al quedar suspendido de una cuerda en el exterior de un edificio en Ciudad del Este.

El hombre, que aparentemente estaba realizando trabajos de reacondicionamiento en la estructura, terminó colgado en el vacío, a la altura del tercer piso.

Lejos de andar trepando paredes como Peter Parker, el trabajador tuvo que apelar a sus pulmones y pedir auxilio a los gritos a sus compañeros, mientras permanecía balanceándose peligrosamente en las alturas.

La escena generó momentos de tensión y los bomberos voluntarios fueron los héroes que rescataron al karai y bajaron sano y salvo a tierra firme.

Por ahora, se desconocen las causas del incidente y las condiciones en que se realizaban los trabajos.

¡Esta vez, el Hombre Araña necesitaba que alguien le lanzara una cuerda de rescate! 🕷️🚨