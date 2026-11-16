No le tembló el pulso, papá entregó a su retoño acusado de matar a un prójimo Un hombre fue encontrado muerto y, cuando la Policía comenzó a investigar, el padre del principal sospechoso tomó una decisión que llamó la atención …

El sospechoso fue entregado a la poli por su propio padre.

Un hombre fue encontrado muerto y, cuando la Policía comenzó a investigar, el padre del principal sospechoso tomó una decisión que llamó la atención de todos: lejos de proteger al acusado, entregó con sus propias manos a su propio hijo.

El macabro hallazgo se produjo en la comunidad indígena Virgen Santísima de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay. La víctima de 32 años, fue encontrado tirado en el patio de una vivienda.

La inspección forense reveló que habría muerto desangrado a consecuencia de una herida de arma blanca.

Pero lo que vino después dejó a todos con la boca abierta. Tras las averiguaciones, los policías llegaron hasta una vivienda de la zona, el dueño de la casa, al enterarse de que su hijo estaba señalado como supuesto autor del crimen, no lo escondió ni intentó protegerlo: lo entregó directamente a los uniformados.

El sospechoso, de 27 años, fue detenido y llevado primero al hospital para una inspección médica. Posteriormente quedó encerrado en la Comisaría 1ª, a disposición de la Fiscalía.