¡No se salva nadie! “Hay que sacarlos a cintarazos”, he’í Mareco El ex defensor y fanático azulgrana, le dio con todo al plantel que comanda Gustavo Costas tras la eliminación de la Copa Paraguay.

No se guardó nada y no se salvó nadie Víctor Hugo Mareco, ex defensor de Cerro Porteño y fanático hincha del Ciclón, disparó contra todos los jugadores luego de la eliminación en Copa Paraguay ante Sol de América.

“Se tienen que ir todos, desde el primero al último”, tiró de entrada Víctor Hugo y siguió más fuerte: ”Lo que pasó ayer fue una vergüenza. Tenían miedo de patear, no tenían huevos, no es que estaban tocados como dijo Costas! No hay ni un solo jugador que se salve, hay jugadores que hacen lo que no se tiene que hacer. Dentro de la cancha se nota”, le bajó Mareco en charla con la 970 AM.

Y no se quedó solo en eso, dijo que le falta garrote con cinto a los jugadores y echarles a todos de Barrio Obrero.

“Hay algunos futbolistas que parece que no duermen hace 5 días. Cerro no tiene un líder, se nota que cada uno hace lo que quiere. La falta de respeto al escudo es demasiado grande, después de lo de ayer hay que sacarlos a cintarazos a cada uno”, tiró.