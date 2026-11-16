El club Olimpia y la música otra vez cruzan sus caminos. A través de sus redes sociales, el Decano anunció que se viene otra colaboración con un gigante de la música, que no es Bronco hina kapé.
Se trata de la banda británica Gorillaz, que se presentará en nuestro país el próximo 01 de diciembre y que tiene todo acordado con el Decano para una colaboración purete.
Así como pasó hace poco con Korn, Olimpia sacará camiseta especial alusiva a Gorillaz y ya se lanzó la preventa de entradas, con combos que incluyen la casaca que ya todos los franjeados quieren saber cómo será.
𝐎𝐋𝐈𝐌𝐏𝐈𝐀 𝐱 𝐆𝐎𝐑𝐈𝐋𝐋𝐀𝐙. 🔥 Martes 01/12. Inició la venta de combos para una noche que quedará en la historia. ✅️ Preventa de la camiseta, de manera individual, desde el miércoles 18/11 vía Olimpia Store. ¡No te quedes sin la tuya! ⚪️⚫️⚪️ https://t.co/Is9RP55uq5— Club Olimpia (@elClubOlimpia) November 16, 2026