😱Olimpia anuncia colaboración con un gigante de la música y no es Bronco Así como lo hizo hace poco con la banda Korn, se viene otra camiseta edición limitada para un concierto de la banda Gorillaz

El club Olimpia y la música otra vez cruzan sus caminos. A través de sus redes sociales, el Decano anunció que se viene otra colaboración con un gigante de la música, que no es Bronco hina kapé.

Se trata de la banda británica Gorillaz, que se presentará en nuestro país el próximo 01 de diciembre y que tiene todo acordado con el Decano para una colaboración purete.

Así como pasó hace poco con Korn, Olimpia sacará camiseta especial alusiva a Gorillaz y ya se lanzó la preventa de entradas, con combos que incluyen la casaca que ya todos los franjeados quieren saber cómo será.