¡Pasaron cosas! Luchi García anunció nuevo embarazo La reconocida figura de medios Luchi García compartió con sus seguidores la feliz noticia de que está esperando a su segundo bebé, quien llegará para…

La reconocida figura de medios Luchi García compartió con sus seguidores la feliz noticia de que está esperando a su segundo bebé, quien llegará para convertirse en el compañero de aventuras de su pequeña hija, Luna, de apenas un año de edad.

Con mucha emoción y humor por el corto tiempo entre ambos embarazos, Luchi expresó en sus redes sociales: “Pasaron cosas 🙈❤️ Luna va a ser la hermana mayooor 🥹 Traaanqui va a estar el 2027… 😅🤭”.

Además, dedicó unas tiernas palabras para el nuevo integrante de la familia, destacando lo especial de su llegada: “Te esperamos, bebecito/a con muchísimo amor para darte 😍 Así como tu hermana, vos también decidiste venir cómo y cuándo quisiste, contra viento y marea”.

Con este anuncio, la familia se prepara para un 2027 lleno de movimiento, pañales por partida doble y mucha alegría.